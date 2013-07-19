欧洲汇市：瑞郎兑美元和欧元上涨，交投清淡

投行观点：Commerce Bancshares目标价从55美元上调至61--Jefferies
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最新经济数据显示美国走在复苏路径。上周美国初请失业金人数下降，而且7月初美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动升温。
“由于贝南克国会听证结束，而且夏季市场流动性不高，布仓活动令最近外汇市场波动性增加，”瑞银的Reto Huenerwadel表示。
外汇交易商关注20国集团(G20)央行总裁和财长会议。
0726GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘上升0.2%至0.9422。
瑞郎兑欧元涨0.1%至1.2371。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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