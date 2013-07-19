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市场报道 | 2013年 7月 19日 星期五 14:53 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元和欧元上涨，交投清淡

最新经济数据显示美国走在复苏路径。上周美国初请失业金人数下降，而且7月初美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动升温。

“由于贝南克国会听证结束，而且夏季市场流动性不高，布仓活动令最近外汇市场波动性增加，”瑞银的Reto Huenerwadel表示。

外汇交易商关注20国集团(G20)央行总裁和财长会议。

0726GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘上升0.2%至0.9422。

瑞郎兑欧元涨0.1%至1.2371。(完)

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