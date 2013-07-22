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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 16:02 BJT

欧洲汇市：瑞郎走稳，之前安倍晋三在日本参议院选举中获胜

日圆受到日本央行空前宽松规模的打压，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚将放慢货币刺激的市场预期则支撑美元。

联储主席贝南克上周表示，根据最近美国经济发出的“好坏不一的”信号，来判断联储是否推迟于今年稍晚削减购债的计划还为时过早。

St. Galler KB的分析师表示，未来几天没有什么值得关注的事项。“低成交量和一些零散的宏观数据可能引发短暂波动，”他们指出。

他们称，贝南克上周的言论将继续对美元施压，使美元/瑞郎走向0.9330瑞郎。

瑞士本周没有宏观数据出炉。

0727GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘上涨0.1%至0.9393。瑞郎兑欧元持平于1.2361。(完)

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