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市场报道 | 2013年 8月 6日 星期二 15:20 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元走软，美国服务业PMI数据激励美元上扬

央行最新瑞郎活储数据显示，瑞士央行近来没有理由干预汇市。瑞士央行2011年9月将瑞郎兑欧元上限设为1.20，以抵御经济衰退和通缩。

“数据明确证实，瑞士央行到2013年的近三季时间没有积极货币操作，”瑞银的分析师Reto Huenerwadel表示。

本周稍晚出炉的瑞士数据料将显示通胀仍疲弱，7月消费者物价指数(CPI)料较上年同期持平，较前月下降0.4%。

0653GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘跌0.2%至0.9294。

瑞郎兑欧元下滑0.2%至1.2316。(完)

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