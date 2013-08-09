欧洲汇市：瑞郎兑美元接近七周高位，受美元疲态支撑

瑞郎兑欧元在1.23瑞郎略上方徘徊，该水准被瑞银分析师Reto Huenerwadel称为重要的心理价位。

“过去几周大部分时间里，瑞郎/欧元和瑞郎/美元交投走势基本一致，但它们最近的走势出现分歧，”Huenerwadel在一份报告中写道。

“由于瑞士的基本面，瑞士央行货币立场显然不会软化，而且央行设定的1.20汇率上限近在咫尺，欧元/瑞郎走低的难度越来越大。”

0626GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘价涨0.1%至0.9191瑞郎。

瑞郎兑欧元持平于1.2306瑞郎。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价