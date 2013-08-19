欧洲汇市：瑞郎下滑，市场静候美联储会议记录

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
未来几天市场将非常关注将于周三出炉的美联储7月30-31日会议记录。
St. Galler Kantonalbank的分析师说，未来几周，关于美联储何时开始缩减购债的问题将困扰外汇交易员。
“因此汇率仍可能震荡，”他们表示。
0705GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘下跌0.1%至0.9271。
瑞郎兑欧元跌0.1%至1.2353。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
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