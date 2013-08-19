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市场报道 | 2013年 8月 19日 星期一 15:21 BJT

欧洲汇市：瑞郎下滑，市场静候美联储会议记录

未来几天市场将非常关注将于周三出炉的美联储7月30-31日会议记录。

St. Galler Kantonalbank的分析师说，未来几周，关于美联储何时开始缩减购债的问题将困扰外汇交易员。

“因此汇率仍可能震荡，”他们表示。

0705GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘下跌0.1%至0.9271。

瑞郎兑欧元跌0.1%至1.2353。(完)

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