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市场报道 | 2013年 8月 29日 星期四 16:58 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元下跌，市场聚焦叙利亚情势

虽然市场的紧张情绪短期内可能会惠及美元，但分析师称近几日来公布的美国数据疲软，或进一步打压美元。

“这几天公布的一系列美国数据意外不佳，而欧洲数据意外利好，致使美元兑主要货币的走势相当脆弱。”

0844GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下滑0.6%，报0.9269。(完)

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