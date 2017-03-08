欧洲金融：欧元兑瑞郎隐含波动率跳涨，因担心法国大选不确定性

路透伦敦3月8日 - 对冲避险货币瑞郎兑欧元未来两个月大幅波动的成本，周三创下去年11月以来最高，因担心法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)可能赢得总统大选。

两个月期欧元/瑞郎隐含波动率周三跳升至高见6.75%，有望创下去年6月英国公投退欧以来的最大单日升幅，周二报约4.8%。隐含波动率是一种期权，表明投资人对波动率的预期。

尽管民调显示，勒庞在5月7日的第二轮选举会输给目前的热门总统候选人马克龙或菲永，但去年英国公投意外退欧及特朗普胜选都让投资人对意外结果戒慎恐惧。

因对欧洲政治风险的担忧加剧，瑞郎兑欧元自12月初来已经上涨近2%，尽管瑞士央行采取措施抑制瑞郎进一步升值。

周二出炉的数据显示，瑞士央行2月份外汇储备增加约240亿瑞郎，暗示该央行曾进行了去年6月以来的最大干预，以抑制瑞郎升势。

“从今年年初起，我们就发现瑞士央行加强了对瑞郎的干预，我们已经看到投资者再次瞄准瑞郎，因为这些选举存在不确定性，”德国商业银行汇市分析师Lan Nguyen说。

外界还担心下周举行的荷兰议会选举，主张民族主义、反欧盟的自由党(Freedom Party)领导人Geert Wilders目前在民调中位列第二。

“目前瑞郎兑欧元表现强势，是因为围绕即将举行的欧洲选举的不确定性，”北欧联合银行(Nordea)分析师Holger Sandte说。

“如果3月15日荷兰选举中疑欧派自由党意外取得有力结果，瑞郎可能将进一步升值。”