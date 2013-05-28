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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 13:50 BJT

台湾股市：收盘下跌17.05点，晶片类股拖累大盘

路透台北5月28日 - 台湾股市周二收跌0.21%，因投资者对晶片类股进行获利了结，台积电 挫低2.2%。

加权股价指数 跌17.05点至8,263.05点，开盘时上涨0.1%。

电子类指数 下滑0.4%，金融保险类指数 下跌0.2%。

初步数据显示，大盘成交值 为638.72亿台币，上交易日为595.24亿。(完)

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