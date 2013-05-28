台湾股市：收盘下跌17.05点，晶片类股拖累大盘

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透台北5月28日 - 台湾股市周二收跌0.21%，因投资者对晶片类股进行获利了结，台积电 挫低2.2%。
加权股价指数 跌17.05点至8,263.05点，开盘时上涨0.1%。
电子类指数 下滑0.4%，金融保险类指数 下跌0.2%。
初步数据显示，大盘成交值 为638.72亿台币，上交易日为595.24亿。(完)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。