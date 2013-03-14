版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:34 BJT

台湾股市：盘初遭遇抛压下跌，但联电因回购股票消息而大涨

路透台北3月14日 - 台湾股市周四盘初下滑，因投资者在股指本周稍早触及一年高点后，抛售水泥 和玻璃陶瓷 等类股。

晶圆代工大厂联电 逆势大涨6.3%，此前该公司称，将以每股7.8-16.8台币的价格，回购2亿股公司股票。

0116GMT，加权股价指数 下跌0.3%至7,972.88点，上日收平。该指数周二触及一年盘中高位8,089.21.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐