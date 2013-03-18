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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 09:19 BJT

台湾股市：开低40.8点，半导体类指数下跌拖累大盘

路透台北3月18日 - 台湾股市周一开盘跌0.51%，追随亚洲其他股市的跌势，因塞浦路斯的纾困条款引发该地区部分银行恐发生挤兑的担忧，使投资者感到不安。

加权股价指数 跌40.8点至7,886.69，半导体类指数 下跌逾1.1%，成为跌幅最大类股。台股上周五收跌0.3%。

电子类指数 跌0.5%，金融保险类指数 跌0.9%。(完)

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