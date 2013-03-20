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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 13:48 BJT

台湾股市：收低40.44点，宏基下挫1.1%

路透台北3月20日 - 台湾股市周三下跌0.52%，个人电脑(PC)生产商宏基 跌1.1%，此前该公司公布，去年第四季净损为33.7亿台币，高于市场预期。

加权股价指数 收盘下跌40.44点至7,798.03点，今日为开平盘。电子类股 下滑0.7%。

金融保险类指数 上升0.4%。

根据初步数据,大盘成交值 为736.78亿台币，上日为735.53亿。(完)

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