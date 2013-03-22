台湾股市：开盘持平，尽管富士康去年亏损但鸿海跳涨

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透台北3月22日 - 台湾股市周五开盘持平，鸿海 备受关注，之前其旗下富士康 2012年录得纪录亏损。
加权股价指数 开盘报7,811.52点，周四收升0.2%。
鸿海跳涨0.9%，尽管富士康公布2012年亏损创纪录规模。
电子类指数 升0.24%，银行保险类指数 跌0.16%。(完)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。