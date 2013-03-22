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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 09:20 BJT

台湾股市：开盘持平，尽管富士康去年亏损但鸿海跳涨

路透台北3月22日 - 台湾股市周五开盘持平，鸿海 备受关注，之前其旗下富士康 2012年录得纪录亏损。

加权股价指数 开盘报7,811.52点，周四收升0.2%。

鸿海跳涨0.9%，尽管富士康公布2012年亏损创纪录规模。

电子类指数 升0.24%，银行保险类指数 跌0.16%。(完)

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