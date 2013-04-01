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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 09:22 BJT

台湾股市：开高，两岸金银会利多憧憬提振金融股

路透台北4月1日 - 台湾股市周一盘初上涨0.2%，表现优于亚太多数其他股市。金融保险类指数 涨0.3%，因两岸银行监理会议(简称金银会)将讨论进一步金融开放。

金银会周一召开前夕，台湾金融管理监督委员会副主委王俪玲周五称，放宽中国银行业来台参股比重、OECD议题及争取台资银行准入条件皆将纳入此次议程，谈判结果可期待，并期望下半年再举行一次金银会。

台湾加权股价指数 开盘报7,934.25点，周五涨0.7%。(完)
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