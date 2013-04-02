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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 10:05 BJT

台湾股市：盘初因银行股疲态拖累而下跌，但在随后回升

路透台北4月2日 - 台湾股市周二开平。虽然台湾监管方表示将放宽陆资银行来台参股上限，但金融保险类指数 仍跌。

加权股价指数 盘初下跌，但随后回升，0201GMT上涨0.21%，报7,915.99点。股指上日收低0.24%。

电子类指数 亦在盘初下跌后反弹。南亚科技 上涨1.56%，此前公司表示动态随机存取记忆体(DRAM)价格跃升，提振企业获利。(完)
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