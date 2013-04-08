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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 09:29 BJT

台湾股市：开跌1.4%，跟随周边市场上周颓势

宏达电 下滑0.81%，此前Facebook 发布一款由宏达电生产的手机。该款手机定价100美元，预装了Facebook研发的“Home”新应用。 (完)
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