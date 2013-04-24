台湾股市：开高，苹果供应商表现优于大盘

路透台北4月24日 - 台湾股市周三盘初上涨0.4%，苹果 供应商表现受关注。此前苹果屈服于投资者的要求，打算从高达1,450亿美元、且还在稳步增长的现金储备中拿出更多用于回馈投资者，尽管该公司录得逾10年来的首次季度获利下降。