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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 09:20 BJT

台湾股市：开高，苹果供应商表现优于大盘

路透台北4月24日 - 台湾股市周三盘初上涨0.4%，苹果 供应商表现受关注。此前苹果屈服于投资者的要求，打算从高达1,450亿美元、且还在稳步增长的现金储备中拿出更多用于回馈投资者，尽管该公司录得逾10年来的首次季度获利下降。

加权股价指数 开高报7,977.40点，昨日收跌0.35%。

苹果供应商表现好于大盘。大立光 和鸿海 双双上扬逾1%。

电子类指数 和金融保险类指数 分别上涨0.8%和0.7%。(完)
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