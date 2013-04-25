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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 13:51 BJT

台湾股市：收平，台商染禽流感新闻推升生技医疗类股

路透台北4月25日 - 台湾股市周四收平，生技医疗类股 收高0.9%，此前新闻报导称曾前往中国大陆的一名53岁台商感染H7N9禽流感，成为中国大陆外首例人感染禽流感案例。

加权股价指数 微跌1.96点至8,021.75点，此前曾开低0.1%。

电子类指数 持平，金融保险类指数 回落0.4%。

初步数据显示，大盘成交值 为747.43亿台币，上交易日为837.40亿。(完)

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