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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 09:23 BJT

台湾股市：开高，友达光电因季度亏损低于预期而劲扬

路透台北5月2日 - 台股周四盘初升0.2%，液晶显示器(LCD)厂商友达光电 劲扬逾4%，之前该公司公布季度亏损低于预期。

加权股价指数 开高报8,111.43点，在周二创逾13个月最高收位后延续涨势。

台湾股市周三因公共假期休市。

电子类指数 和金融保险类指数 升幅均超过0.4%。(完)

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