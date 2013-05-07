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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 09:16 BJT

台湾股市：盘初延续涨势，宏达电因4月营收锐降而下跌

路透台北5月7日 - 台湾股市周二盘初升0.1%，但智能手机厂商宏达电 下跌，因之前其公布4月营收同比锐降37%。

加权股价指数 开高报8,177.58点，在周一创21个月收盘高位后延续涨势。

宏达电跌1.6%，不及电子类指数 上涨0.3%的表现。金融保险类指数 跌0.1%。(完)

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