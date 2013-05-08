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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 09:18 BJT

台湾股市：小幅开高，宏基公布良好财报后上扬1.2%

路透台北5月8日 - 台湾股市周三开高0.2%，跟随周边股市涨势，鸿基 涨1.2%，此前该公司公布季度获利优于预期。

加权股价指数 开报8,177.94点，上日收平。

电子类指数 与金融保险类指数 均上升约0.5%。(完)
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