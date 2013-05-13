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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 09:37 BJT

台湾股市：开盘持平，但汽车商和鸿海上涨

路透台北5月13日 - 台湾股市周一开盘持平，但本地汽车商 跳涨2%，此前有媒体报道称政府将于近期推出刺激内需方案，行政院有意推出补助汽机车汰旧换新，以此做为刺激内需的首波政策方案。

鸿海 涨0.9%，之前公布4月营收下滑5%。

台股加权股指数 开盘持平于8,285.45点。周五持平，盘旋在逾21个月收盘高位附近。(完)
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