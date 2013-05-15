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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 09:17 BJT

台湾股市：小幅开高，但鸿海因业绩低于市场预估而下跌

路透台北5月15日 - 台湾股市周三开盘小涨0.15%，但全球最大消费电子产品代工商鸿海 挫跌1.39%。鸿海上日晚间公布的第一季净利为163.5亿台币，低于市场预估。

加权股价指数 开盘涨12.28点至8,264.10点，上日收于平盘。

电子类指数 持平，金融保险类指数 小升0.6%。(完)
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