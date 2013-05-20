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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 09:27 BJT

台湾股市：盘初小跌，大立光下滑

路透台北5月20日 - 台湾股市周一盘初小幅下跌，因为投资者对大立光 等近期上涨个股获利了结。

加权股价指数 跌0.2%，继上周四触及21个月高位以来进一步下跌。

苹果 供应商大立光和智能手机生产商宏达电 均跌0.6%。

金融保险类指数 跌0.2%。(完)
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