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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 09:16 BJT

台湾股市：开盘下跌，受科技和银行类股跌势拖累

路透台北5月23日 - 台湾股市周四开盘下跌0.4%，受到科技和银行类股跌势的拖累。台股上周触及21个月收盘高位之后，投资者继续持观望态度。

加权股价指数 开盘跌至8,367.85点，上日上涨0.2%。

电子类指数 和金融保险类指数 均跌约0.4%。(完)

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