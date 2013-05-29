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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 13:56 BJT

台湾股市：收升74.85点，汽车类股领涨

路透台北5月29日 - 台湾股市周三收高0.91%，汽车类指数 跳涨2.9%，引领涨势。昨日两岸签署“电动车合作意向书"，选择以杭州为共同试点，这是两岸车辆公会首次共同推动电动车产业，可能投资近100亿台币。

加权股价指数 升74.85点至8,337.90点，开盘升0.49%。

电子类指数 涨0.9%，权重股鸿海 上扬1.7%，台积电 上涨1.4%。

金融保险类指数 升0.9%。

初步数据显示，大盘成交值 为798.41亿台币，上交易日为665.02亿。(完)

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