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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 09:20 BJT

台湾股市：盘初反弹，汽车类股上涨

路透台北5月31日 - 台湾股市周五盘初反弹0.92%，追随隔夜全球市场的反弹走势。周四公布的美国数据表现黯淡，缓解了市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将提前结束大规模刺激计划的担忧。该计划实施以来，大幅推高了投资者的风险偏好。

加权股价指数 涨75.48点，报8,318.77点。汽车类指数 涨2.3%，是涨幅最大的分类指数。

上日加权股价指数跌1.13%。

电子类指数 和金融保险类指数 均涨逾1%。(完)
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