台湾股市：盘初反弹，汽车类股上涨

路透台北5月31日 - 台湾股市周五盘初反弹0.92%，追随隔夜全球市场的反弹走势。周四公布的美国数据表现黯淡，缓解了市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将提前结束大规模刺激计划的担忧。该计划实施以来，大幅推高了投资者的风险偏好。