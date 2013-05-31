台湾股市：盘初反弹，汽车类股上涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月31日 - 台湾股市周五盘初反弹0.92%，追随隔夜全球市场的反弹走势。周四公布的美国数据表现黯淡，缓解了市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将提前结束大规模刺激计划的担忧。该计划实施以来，大幅推高了投资者的风险偏好。
加权股价指数 涨75.48点，报8,318.77点。汽车类指数 涨2.3%，是涨幅最大的分类指数。
上日加权股价指数跌1.13%。
电子类指数 和金融保险类指数 均涨逾1%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。