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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 09:16 BJT

台湾股市：开盘上扬，鸿海精密上涨

路透台北6月4日 - 台湾股市周二开盘升0.5%，鸿海 开高，因有消息称其计划扩大业务，推出基于Mozilla旗下火狐操作系统的设备和应用。

加权股价指数 开盘涨至8,243.22点，上日下跌0.7%。

鸿海小升0.5%，电子类指数 涨0.4%。鸿海是苹果 产品的主要代工商。(完)
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