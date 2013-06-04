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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 14:05 BJT

台湾股市：小幅收低0.1%，银行股下跌

路透台北6月4日 - 台湾股市周二为四个交易日以来第三日下跌，银行股收低。

加权股价指数 下跌0.1%至8,191.22点，回吐稍早涨幅。金融保险类指数 下跌0.5%。

鸿海精密 收低0.4%。该公司称其计划扩展业务，推出基于Mozilla的火狐(Firefox)操作系统的设备和应用。鸿海是苹果产品的主要代工商。

初步数据显示，大盘成交值 为729亿台币，上交易日为757.48亿。(完)
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