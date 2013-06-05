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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 09:21 BJT

台湾股市：开盘持平，宏达电因5月营收优于前月而跳涨

路透台北6月5日 - 台湾股市周三开盘持平，但宏达电 劲扬2%，之前该智能手机厂商称其5月营收优于4月。

加权股价指数 开盘报8,195.52点，上日微跌0.1%。(完)
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