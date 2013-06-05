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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 13:48 BJT

台湾股市：连续第三日收跌，宏达电下挫

路透台北6月5日 - 台湾股市周三连续第三日下跌，市场人气受到亚洲地区大多数股市下挫的打压。

智能手机厂商宏达电 抹去稍早涨幅，收低0.9%，尽管该公司宣布5月销售好于4月。

加权股价指数 收跌0.1%，报8,181.91点。

电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 上涨0.3%。

初步数据显示，大盘成交值 为711.20亿台币，上交易日为738.83亿。(完)
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