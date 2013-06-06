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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 09:15 BJT

台湾股市：盘初下跌，电子和银行类股均下滑

路透台北6月6日 - 台湾股市周四盘初跌0.6%，电子和银行类股均下跌。

加权股价指数 开盘报在8,135.36点，过去三个交易日均收低。

权重板块电子类指数 和金融保险类指数 双双跌逾0.6%。(完)
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