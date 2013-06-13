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货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 13:56 BJT

台湾股市：收低2%至近八周来最低收盘位，科技出口股和银行股下跌

路透台北6月13日 - 台湾股市周四收低2%，至近八周来最低收盘位，因科技出口股和银行股跟随地区周边市场跌势一道下滑。

加权股价指数 收低，报7,951.66点，为4月底来最低。

电子类指数 跌2.6%，台积电 和鸿海 跌幅均超过2%。

金融保险类指数 挫跌1.5%。

初步数据显示，大盘成交值 为894.11亿台币，上交易日为690.51亿。(完)
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