台湾股市：收低2%至近八周来最低收盘位，科技出口股和银行股下跌

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透台北6月13日 - 台湾股市周四收低2%，至近八周来最低收盘位，因科技出口股和银行股跟随地区周边市场跌势一道下滑。
加权股价指数 收低，报7,951.66点，为4月底来最低。
电子类指数 跌2.6%，台积电 和鸿海 跌幅均超过2%。
金融保险类指数 挫跌1.5%。
初步数据显示，大盘成交值 为894.11亿台币，上交易日为690.51亿。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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