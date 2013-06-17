版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 09:26 BJT

台湾股市：小幅开高，观光类股因大陆发布面向台湾的新政而扬升

路透台北6月17日 - 台湾股市周一开高0.2%，跟随周边股市的涨势。旅游观光类股走升，得益于此前报导称，中国大陆新发布31项面向台湾的新政策措施，其中包括开放沈阳、郑州、武汉等13个城市，作为第三批大陆居民赴台湾地区个人旅游试点城市。

加权股价指数 开报7,953.65点，上周五收低0.2%。

观光类指数 上涨0.6%，晶华酒店 上升1.6%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐