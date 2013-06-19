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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 09:23 BJT

台湾股市：开盘上涨，受科技股涨势提振

路透台北6月19日 - 台湾股市周三上涨0.3%，科技出口商在该其他地区股市涨势的提振下上涨。

加权股价指数 开盘涨至8,033.32点，扩大周二0.2%的涨幅。

电子类指数 跳涨0.2%，智能手机制造商宏达电 上涨0.8%，苹果供应商 大立光电 上涨2%。(完)

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