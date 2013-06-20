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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 09:25 BJT

台湾股市：开盘下跌，因美联储或在今年稍晚缩减刺激政策打击股市

路透台北6月20日 - 台湾股市周四开盘下跌0.7%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克称，联储可能在今年稍晚开始缩减刺激政策，证实了市场的担心，打击股市下挫。

加权股价指数 开低报7,952.36点，电子类指数 和金融保险类指数 分别下跌0.9%和0.5%。

全球第三大晶圆代工厂商联电 跌1.1%，跟随大盘走势，尽管此前报导称，拟以3亿美元(约90亿台币)在亚洲投资晶圆厂，藉由增加新市场与新客户，扩大成长动能。 (完)
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