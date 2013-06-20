台湾股市：开盘下跌，因美联储或在今年稍晚缩减刺激政策打击股市

加拿大股市：受能源股下挫拖累收低，但黑莓暴涨至逾一年高位
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透台北6月20日 - 台湾股市周四开盘下跌0.7%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克称，联储可能在今年稍晚开始缩减刺激政策，证实了市场的担心，打击股市下挫。
加权股价指数 开低报7,952.36点，电子类指数 和金融保险类指数 分别下跌0.9%和0.5%。
全球第三大晶圆代工厂商联电 跌1.1%，跟随大盘走势，尽管此前报导称，拟以3亿美元(约90亿台币)在亚洲投资晶圆厂，藉由增加新市场与新客户，扩大成长动能。 (完)
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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