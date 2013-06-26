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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 14:05 BJT

台湾股市：收涨121.57点或1.6%，创10周最大单日百分比涨幅

苹果 主要供应商鸿海 大涨4%。该公司董事长郭台铭告诉股东，由于全球增长放缓、以及消费者对电子产品的喜好改变，今年营收实现15%的增长目标具有挑战。

电子类指数 跳涨1.5%，联华电子 收高6.7%。金融保险类指数 上涨1%。

根据初步数据,大盘成交值 为904.32亿台币，上日为939.48亿。(完)

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