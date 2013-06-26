台湾股市：收涨121.57点或1.6%，创10周最大单日百分比涨幅

欧洲已公布经济指标--2017/4/5
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
苹果 主要供应商鸿海 大涨4%。该公司董事长郭台铭告诉股东，由于全球增长放缓、以及消费者对电子产品的喜好改变，今年营收实现15%的增长目标具有挑战。
电子类指数 跳涨1.5%，联华电子 收高6.7%。金融保险类指数 上涨1%。
根据初步数据,大盘成交值 为904.32亿台币，上日为939.48亿。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。