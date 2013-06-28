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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 09:15 BJT

台湾股市：开盘上涨，金融保险及电子类股走升

路透台北6月28日 - 台湾股市周五开盘上涨0.6%，追随该地区其他股市的涨势。此前台湾央行连续第八个季度维持利率不变。

加权股价指数 开盘报7,928.54点，扩大上日1.3%的涨幅。

金融保险类指数 和电子类指数 均上涨约0.4%。(完)
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