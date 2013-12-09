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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 10:43 BJT

台湾股市：早盘上涨1.1%，科技权重股和银行类股上扬

路透台北12月9日 - 台湾股市周一早盘上涨1.1%，因美股周五大涨提振投资者人气。台积电 等科技权重股上扬。

0220 GMT左右，加权股价指数 跳升至8,457.88点，走势与大多数地区股市基本一致。

全球最大晶圆代工业者台积电上涨1.5%，跟随周五其在美国上市ADR 1.26%的涨势。

鸿海 攀升1.2%。

金融保险类指数 上升1%，信用卡龙头银行--中信金 上扬1%。(完)
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