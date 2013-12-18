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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 10:46 BJT

台湾股市：美联储会议前持稳，半导体类股下挫拖累大盘

全球晶圆代工龙头台积电 下跌1.5%。

群创光电 小涨0.5%，此前公司宣布将新发行不超过20亿股，用于扩建厂房、购置设备、海外购料、充实营运资金、转投资、偿还银行借款等多项用途。

金融保险类指数 持平。(完)

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