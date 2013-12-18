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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 14:05 BJT

台湾股市：美联储会议结果公布前近收平，投资者谨慎观望

路透台北12月18日 - 台湾股市周三收盘近持平。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果公布前，投资者趋于谨慎。

大盘加权股价指数 微收跌0.05%报8,349.04点；台股今日成交量 初值为734.36亿台币，上日修正后为700.57亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，〞大家在等FED的开会结果，...权值股也没有什么表现。〞

美联储的开会结果将在台北时间周四凌晨3时公布。

张明祥并表示，今年台股只剩数个交易日，对今年底前台股的高点看法在8,600-8,900点；原本凯基投顾预估今年高点8,900点，时间会延后到明年2月。

金融保险类指数 收盘小涨0.16%。台湾金管会主委曾铭宗周三称，将修订保险法，以利保险业资金赴海外并购保险业或银行。金管会初次对此事表态赞成。 (完)

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