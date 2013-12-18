台湾股市：美联储会议结果公布前近收平，投资者谨慎观望

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透台北12月18日 - 台湾股市周三收盘近持平。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果公布前，投资者趋于谨慎。
大盘加权股价指数 微收跌0.05%报8,349.04点；台股今日成交量 初值为734.36亿台币，上日修正后为700.57亿。
凯基投顾分析师张明祥表示，〞大家在等FED的开会结果，...权值股也没有什么表现。〞
美联储的开会结果将在台北时间周四凌晨3时公布。
张明祥并表示，今年台股只剩数个交易日，对今年底前台股的高点看法在8,600-8,900点；原本凯基投顾预估今年高点8,900点，时间会延后到明年2月。
金融保险类指数 收盘小涨0.16%。台湾金管会主委曾铭宗周三称，将修订保险法，以利保险业资金赴海外并购保险业或银行。金管会初次对此事表态赞成。 (完)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当