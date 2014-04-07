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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 10:26 BJT

台湾股市：早盘下滑，科技和半导体类股下挫

路透台北4月7日 - 台湾股市周一早盘下跌0.5%，与亚洲其他股市走势一致，因美股下挫，且台湾立法院长王金平称，在两岸协议监督条例草案完成立法前，将不召集两岸服务贸易协议的党团协商会议，这打压人气。

0142 GMT，加权股价指数 跌44.84点至8,843.70点，延续上日0.19%的跌幅。

立法院长王金平周日率领朝野立委进入被学生占领的议场，并宣读声明称，在两岸协议监督条例草案完成立法前，将不召集两岸服务贸易协议的党团协商会议。

电子类指数 和半导体类指数 分别下跌0.58%和0.94%。

金融保险类指数 和汽车类指数 分别下挫0.56%和0.69%。

鸿海 下滑0.12%。台湾经济日报周一报导，鸿海集团近期积极与台湾最大有线电视业者中嘉网路大股东安博凯(MBK)接触，有意以639-648亿台币收购安博凯持有的中嘉全数股权。 (完)
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