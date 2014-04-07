台湾股市：早盘下滑，科技和半导体类股下挫

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透台北4月7日 - 台湾股市周一早盘下跌0.5%，与亚洲其他股市走势一致，因美股下挫，且台湾立法院长王金平称，在两岸协议监督条例草案完成立法前，将不召集两岸服务贸易协议的党团协商会议，这打压人气。
0142 GMT，加权股价指数 跌44.84点至8,843.70点，延续上日0.19%的跌幅。
立法院长王金平周日率领朝野立委进入被学生占领的议场，并宣读声明称，在两岸协议监督条例草案完成立法前，将不召集两岸服务贸易协议的党团协商会议。
电子类指数 和半导体类指数 分别下跌0.58%和0.94%。
金融保险类指数 和汽车类指数 分别下挫0.56%和0.69%。
鸿海 下滑0.12%。台湾经济日报周一报导，鸿海集团近期积极与台湾最大有线电视业者中嘉网路大股东安博凯(MBK)接触，有意以639-648亿台币收购安博凯持有的中嘉全数股权。 (完)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。