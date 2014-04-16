版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 10:15 BJT

台湾股市：盘中持平，台积电下跌

路透台北4月16日 - 台湾股市周三盘中持平，投资者密切关注中国国内生产总值(GDP)数据。

0151 GMT，台湾加权股价指数 跌5.48点至8,911.23点，上日上涨0.67%。

中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4 %，高于路透调查预估中值7.3%；环比增长1.4%。

半导体类指数 跌0.73%，受权重股台积电 跌势拖累。台积电下跌0.82%，该公司周四将公布第一季业绩。

电子类指数 持平，汽车类指数 跌0.96%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐