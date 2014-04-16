台湾股市：盘中持平，台积电下跌

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透台北4月16日 - 台湾股市周三盘中持平，投资者密切关注中国国内生产总值(GDP)数据。
0151 GMT，台湾加权股价指数 跌5.48点至8,911.23点，上日上涨0.67%。
中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4 %，高于路透调查预估中值7.3%；环比增长1.4%。
半导体类指数 跌0.73%，受权重股台积电 跌势拖累。台积电下跌0.82%，该公司周四将公布第一季业绩。
电子类指数 持平，汽车类指数 跌0.96%。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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