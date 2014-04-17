版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 10:33 BJT

台湾股市：早盘上升，台积电在业绩出炉前持稳

路透台北4月17日 - 台湾股市周四早盘上涨0.4%，追随美股涨势，科技权重股台积电 在公布第一季业绩前持稳。

0154 GMT，加权股价指数 攀升至8,960.72点，上日收平盘。

台积电小跌0.4%，该公司将于收盘后公布第一季业绩。

半导体类指数 和电子类指数 均上涨0.7%。

金融保险类指数 升0.2%。台湾金管会主委曾铭宗周四称，将暂停审查中信金控 并购台寿保 ，因台寿保大股东态度生变。中信金控升0.25%，台寿保则重挫6.86%。

当地媒体报导，台湾第二大太阳能矽晶圆厂--中美晶 有意于下半年合并台湾第四大太阳能电池厂--昇阳科 ，两者分别上升1.94%和1.08%。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐