台湾股市：早盘上升，台积电在业绩出炉前持稳

标题新闻：印尼2017年第一季GDP料增长约5.1%，全年GDP增幅料在5.2-5.4%--经济统筹部长
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路透台北4月17日 - 台湾股市周四早盘上涨0.4%，追随美股涨势，科技权重股台积电 在公布第一季业绩前持稳。
0154 GMT，加权股价指数 攀升至8,960.72点，上日收平盘。
台积电小跌0.4%，该公司将于收盘后公布第一季业绩。
半导体类指数 和电子类指数 均上涨0.7%。
金融保险类指数 升0.2%。台湾金管会主委曾铭宗周四称，将暂停审查中信金控 并购台寿保 ，因台寿保大股东态度生变。中信金控升0.25%，台寿保则重挫6.86%。
当地媒体报导，台湾第二大太阳能矽晶圆厂--中美晶 有意于下半年合并台湾第四大太阳能电池厂--昇阳科 ，两者分别上升1.94%和1.08%。 (完)
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路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入