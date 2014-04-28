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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 10:16 BJT

台湾股市：早盘续跌，受累于政府对核四争议妥协及美股下滑

路透台北4月28日 - 台湾股市周一早盘下跌0.74%，因政府宣布核四二号机将停工，此外美股持续走软亦带来拖累。

0148GMT，大盘加权股价指数 下跌64.59点，报8,709.53点，为连续第四天走低。周五大跌1.92%。

台湾总统马英九周日与执政党县市首长开会讨论后，对核四(台湾第四座核能电厂)争议妥协，表示核四厂的一号机不再施工，只进行安检，且安检后封存；二号机则全部停工。行政院同时承诺，将尽速召开全国能源会议，以确保未来供电无虞。

各主要分项指数大多下跌，其中营造建材类指数 和金融保险类指数 分别下跌1.3和0.92%。

电子类指数 和汽车类指数 各跌0.63%和1.13%。

不过，油电燃气类指数 跳升0.53%，因投资者认为核能争议可能利好其他类型的能源供应商。(完)
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