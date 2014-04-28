台湾股市：早盘续跌，受累于政府对核四争议妥协及美股下滑

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透台北4月28日 - 台湾股市周一早盘下跌0.74%，因政府宣布核四二号机将停工，此外美股持续走软亦带来拖累。
0148GMT，大盘加权股价指数 下跌64.59点，报8,709.53点，为连续第四天走低。周五大跌1.92%。
台湾总统马英九周日与执政党县市首长开会讨论后，对核四(台湾第四座核能电厂)争议妥协，表示核四厂的一号机不再施工，只进行安检，且安检后封存；二号机则全部停工。行政院同时承诺，将尽速召开全国能源会议，以确保未来供电无虞。
各主要分项指数大多下跌，其中营造建材类指数 和金融保险类指数 分别下跌1.3和0.92%。
电子类指数 和汽车类指数 各跌0.63%和1.13%。
不过，油电燃气类指数 跳升0.53%，因投资者认为核能争议可能利好其他类型的能源供应商。(完)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。