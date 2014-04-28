台湾股市：早盘续跌，受累于政府对核四争议妥协及美股下滑

台湾总统马英九周日与执政党县市首长开会讨论后，对核四(台湾第四座核能电厂)争议妥协，表示核四厂的一号机不再施工，只进行安检，且安检后封存；二号机则全部停工。行政院同时承诺，将尽速召开全国能源会议，以确保未来供电无虞。