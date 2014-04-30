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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 10:31 BJT

台湾股市：早盘下滑，受获利了结影响

路透台北4月30日 - 台湾股市周三早盘下滑0.28%，因获利了结盖过了亮丽第一季国内生产总值(GDP)数据的影响，部分人士认为市场估值过高。

0159 GMT，加权股价指数 下跌25.13点至8,846.98点，上日为上涨0.71%。

主要分项指数大多下挫，电脑及周设类指数 和光电类指数 领跌，分别下滑0.77%和0.88%。

电子类指数 下跌0.52%。

油电燃气类指数 和食品类指数 则分别上涨0.34%和0.36%。

台湾主计总处在开盘前公布，第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.04%，符合市场预期的年增3.0%，并创五季以来高位。

晋昂投顾总经理洪瑞泰表示，与经济基本面相比，股市整体仍估值过高。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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