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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 10:20 BJT

台湾股市：早盘跟随美股上扬，科技股上涨

路透台北5月13日 - 台湾股市周二早盘上升0.7%，跟随亚洲其他股市和全球市场走高，因华尔街传出乐观情绪。

0200GMT，加权股价指数 升至8,874.54点，上日下滑0.91%。

多数分项指数上扬，电子类指数 和半导体类指数 领涨，分别上升1.04%和1.24%。

科技股方面，友达 上涨2.29%，台积电上扬1.69%。台积电在纽交所上市的ADR 隔夜上扬0.88%。

橡胶类指数 表现落后，下滑0.18%。(完)
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