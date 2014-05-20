台湾股市：早盘跟随亚洲其他股市上扬，电子股和半导体股领涨

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透台北5月20日 - 台湾股市周二早盘上涨0.25%，跟随亚洲其它股市及全球市场走高，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期暗示并不急于加息。
0200GMT，台湾加权股价指数 上涨22.28点至8,922.18点。
电子类指数 和半导体累指数 涨幅居前，分别上涨0.62%和0.99%。
不过，金融保险类指数 和汽车类指数 则分别下跌0.1%和0.38%。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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