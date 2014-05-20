版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 10:16 BJT

台湾股市：早盘跟随亚洲其他股市上扬，电子股和半导体股领涨

路透台北5月20日 - 台湾股市周二早盘上涨0.25%，跟随亚洲其它股市及全球市场走高，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期暗示并不急于加息。

0200GMT，台湾加权股价指数 上涨22.28点至8,922.18点。

电子类指数 和半导体累指数 涨幅居前，分别上涨0.62%和0.99%。

不过，金融保险类指数 和汽车类指数 则分别下跌0.1%和0.38%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐