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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 11:16 BJT

台湾股市：早盘小涨，远雄触及跌停板拖累地产股走低

路透台北6月3日 - 台湾股市周二早盘小涨0.1%，台湾地产开发商远雄 拖累地产股，此前媒体报导称，该公司董事长因行贿指控受到检察机关的调查。

远雄股价暴跌，触及7%的跌停板，从而拖累营造建材类指数 下跌1.4%。

据媒体报导，远雄董事长赵藤雄涉嫌为了在桃园县的一个地产开发项目，而行贿台湾桃园县前副县长。

目前无法立即联系到远雄高管置评。

0212GMT，台湾加权股价指数 几近持平，报9,081.88点，徘徊在上周所及40个月收盘高位附近。台股周一逢公共假期休市。

电子类指数 上涨0.4%。全球第二大电脑贸易展--台北国际电脑展览会(Computex)于周二拉开帷幕。包括英特尔和微软在内的许多业界巨头将在大会上展示自己的最新产品或技术。(完)
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