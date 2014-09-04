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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:07 BJT

台湾股市：早盘在电子和半导体股带动下小跌，但脱离近期低位

路透台北9月4日 - 台湾股市周四小跌，进行区间交投，未能跟随海外市场涨势，因电子和半导体股走低。

0140GMT，台股加权指数 跌30.87点，至9,419.48点，周三收涨0.5%。

虽然下跌，但该股指脱离了9,100点附近的8月初低位。

电子类指数 跌0.3%，半导体类指数 跌0.45%。(完)
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