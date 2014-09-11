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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 10:18 BJT

台湾股市：几近持平，汽车和半导体类股走高

路透台北9月11日 - 台湾股市周四盘中几近持平，在全球地缘政治和经济形势尚不明朗的情况下，与其他亚洲股市表现出的谨慎气氛基本相符。

0154GMT，台湾加权股价指数 上涨4.27点，报9,361.88点，周三收低0.82%。

电子类指数 持平，半导体类指数 升0.31%，汽车类指数 涨0.33%。

但金融保险类指数 下跌0.19%。

围绕美国对中东军事政策及美联储何时加息的不确定性，遏制亚洲市场周四走势。(完)
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